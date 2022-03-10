國人捐款烏克蘭即日起免手續費 已支付將「事後退費」

俄烏戰爭持續，國人捐款烏克蘭金額已超過四億元。金管會今（10）日表示，從今（2022）年3月2日起民眾透過匯款、轉帳等方式捐款至該專戶，財金公司及各金融機構均免收跨行手續費，對於已扣款的手續費，後續銀行也將退還給民眾。

立委林楚茵昨日在立法院財委會質詢時指出，國人對烏克蘭捐款已突破四億元，現在烏克蘭賑濟專戶可用ATM、匯款、現金、線上刷卡等方式捐款，過去台鐵救災也曾免收手續費，因此這次是否也能比照辦理，減免手續費；金管會主委黃天牧也承諾一周內完成研議減免捐款手續費。

針對財團法人賑災基金會受外交部委託成立「賑濟烏克蘭專戶」，金管會銀行局副局長林志吉表示，為持續鼓勵我國各界發揮人道精神、踴躍捐款，自今年3月2日起民眾透過匯款、轉帳等方式捐款至該專戶者，財金公司及各金融機構均免收跨行手續費，實施期間以外交部公告為準。

林志吉進一步指出，只要是涉及跨行轉帳的問題，無論是透過臨櫃、實體ATM、網路銀行或行動銀行等方式，通通都免跨行手續費。

林志吉說，由於免跨行手續費，牽涉各銀行資訊系統，未必能馬上實施，因此會與去年疫情升至三級期間的作法相同，採取事後退費。