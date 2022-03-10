禁大股東干政 金管會將祭「吳東進條款」

禁止大股東干政，金管會銀行局長莊琇媛說，將委託銀行公會做研究，針對沒有在公司擔任職務的大股東，如何和公司間做互動，會有三部分做檢討，一是公司治理守則，二是公司法、金控法或是相關法令納入等納入，三是處份依據。

她說，大股東和公司間如何互動，若是不妥地方，可以採取何種行政處份，這部分也會納入一起研議。

她說，今年內銀行公會研究結果會出爐，未來要如何做限制，會去參考其他國家法規、及現行公司治理制度去做規範。

莊琇媛說，這次新光金大股東干預事件，主要是有人檢舉，有證據才有依據去處理，她坦言，若在法治環境沒有進一步改善，若有掌握到具體事證，包括檢查發現，或是檢舉案，金管會若有發現事證，會依照新光金案例且看情節來決定，若法制健全完善後，就會依照法律規定。

至於對吳東進可否做進一步的解職？金管會保險局長施瓊華表示，因為吳東進在公司沒有位置，現在只是大股東，所以無法做解職處份。

她說，當初吳東進停職後，新光金就改派法人董事，吳東進就是大股東身分，目前可以做就是這樣。