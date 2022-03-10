與吳東進開會受命不動產開發 新壽董座潘柏錚遭降薪3成

金管會去年10月底接獲民眾檢舉，前新光人壽董事長、新光金創辦人吳東進，前年遭金管會停職後，還把手伸進新光金與新光人壽，明明吳在金控與人壽沒有職務，卻數度召集金控高階主管開會，操縱公司營運。金管會保險局也發現新光人壽投資傑仕堡商旅，出租給特定人但租金卻不是新光人壽收走。不只對新光人壽開罰300萬元，並命令新光人壽調降董事長潘柏錚每月月薪30%，為期3個月。

此裁罰案由保險局局長施瓊華親自宣布，她指出，新光人壽的外務企劃部及不動產投資部，依已被停職的新光人壽前董事長吳東進指示，召開業務推動及不動產開發等會議，吳東進秘書更逕行通知新光金董事長、新光人壽董事長、董事及總經理等人與會，提供新光人壽資源供關係企業使用，沒有落實利益迴避。

不動產投資管理，牽涉的就是吳東進開設的傑仕堡商旅。施瓊華說明，當初傑仕堡商旅的A、B、C棟是新光人壽的地上權，C棟租給傑仕堡商旅，一部分租給健身中心、醫療保健單位、月子中心等，Ｂ棟是銀髮住宅，有一部分是還未出租空置的樓層。

但保險局發現，銀髮住宅只有出租一部分，一部分沒租出去，傑仕堡商旅把銀髮住宅那一塊租給不特定的人使用，但租金卻是被傑仕堡商旅收走，而不是擁有地上權的新光人壽；或有租借給利害關係人，但使用範圍超過原來的租用範圍，例如：本來只租一間卻用好幾間；傑仕堡商旅在管理樂齡宅有提供餐飲，但傑仕堡商旅卻把餐飲食材費用都跟新光人壽申請核銷，新光人壽就依照傑仕堡商旅的請求核銷，有欠合理。

新光人壽除被保險局罰鍰300萬元，也被命令3年內不得新增與新光傑仕堡等6家公司、吳東進及其投資的具重大影響的關聯事業的授信，或授信以外的其他交易。6家被保險局明令新壽禁止往來的公司，包含新光傑仕堡健身公司、新禧悅、昕新健康管理顧問、銀廚、傑仕堡商旅、瑞新興業等。