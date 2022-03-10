大股東干政！新光金老董停職三個月 新壽老董罰俸

新光金（2888）前董事長吳東進遭停職，卻在2021年10~11月干涉金控或子公司人事或經營決策，遭立委砲轟是將「手伸進金控」要求徹查，金管會傍晚宣布懲處，新光金董事許澎停職三個月並對新光金處糾正，另對新壽董事長罰俸、也要求新壽三年內禁止新增關係人交易。

金管會表示，因新壽辦理資金運用、不動產投資管理及其他業務作業有違反保險法相關規定情事，處新壽300萬元，且限制新壽三年內禁止新增，新壽與前董事長吳東進投資新光傑仕堡健身股份有限公司等6家公司做交易。

金管會也調降新壽董事長潘柏琤每月月薪30%，為期3個月。並請新壽依比例原則追究相關失職人員責任。

金管會認為，新光金違反公司治理且未善盡管理子公司法定義務，有礙新光金健全經營之虞。

金管會表示，新光金有三大違規，包括新光金、人壽、銀行、元富證與關係企業的董事長、總經理及經理人等先後於110年10月至11月間，有出席新光金控前董事長吳君指示召開之4場次會議，討論金控集團業務經營及資源交叉運用相關議題，且吳君有出席前3場次會議，並提出業務之想法及建議。

其次，新光金控有經營管理不當缺失，包含違反公司治理原則及未善盡管理子公司之法定義務，有礙健全經營之虞，包括違反公司治理、

三是，許澎是新光金董事長未善盡督導管理之責，致有礙新光金控集團健全經營之虞。