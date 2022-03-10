吳東進沒職務仍操縱新光金 董座許澎遭停職3個月

金管會去年10月底接獲民眾檢舉，前新光人壽董事長、新光金創辦人吳東進，前年遭金管會停職後，還把手伸進新光金，明明吳在金控沒有職務，卻數度召集金控高階主管開會，操縱公司營運。金管會今開罰，認為新光金董事長許澎多次出席會議，有礙新光金建群經營之虞，對許澎祭出停職3個月。

此裁罰案今天由銀行局局長莊琇媛親自公布，她指出， 新光金、新光人壽、新光銀行、元富證券及其他新光金關係企業的董事長、總經理及經理人等，先後於去年10月至11月間，出席新光金前董事長吳東進指示召開4場會議，討論金控集團業務經營及資源交叉運用相關議題，且吳東進有出席前3場次會議，並提出業務想法及建議。

莊琇媛表示，吳東進以股東身分指示召開相關會議，子公司董總及經理人等出席相關會議，討論涉及業務經營相關議題，聽取吳東進在會議中提出的業務想法及建議，已違反公司治理原則。 許澎是金控董事長，是金融集團最高領導人，不僅出席吳東進指示召開的2場次會議，未能以身作則，會後又未見有相關具體導正作為，有礙金控集團落實公司治理、健全經營之虞，有予以立即導正之必要性。