中信布局泰國有成 推動子公司LHFG五年內轉型

中信銀去年成為泰國LHFG金融集團最大股東，正式將LHFG納為中信金子公司，中信銀總經理陳佳文今天表示，此舉是中信南進的重要里程碑，在東南亞的布局更完整，期許未來5年會帶來嶄新風貌，為股東展現價值。

中信去年9月底增持對LHFG的持股到46.6%，成為單一最大股東，在董事會席次也過半，成為中信金子公司，今天也在泰國舉行慶祝酒會。陳佳文與LHFG金融集團總經理施景富、中信銀行政長高人傑和中信金財務長邱雅玲舉行越洋記者會。

LHFG金融集團的核心業務為LH Bank，是泰國第12大商業銀行，在泰國有78家分行，主要是以企金業務為主。陳佳文說，由於泰國政府不再開放銀行執照，增加持股取得經營權相當不容易，中信也是除了兆豐之外，「唯二」在泰國提供金融服務的銀行，除了在泰國，中信在越南、菲律賓、印尼、新加坡和印度也設有據點，入主LHFG之後再東南亞布局更完整，可說是南進的重要里程碑。

至於中信入主LHFG的意義，陳佳文說，首先，泰國是東南亞第二大經濟體，政府和人民對外資友善，台灣很多行業在當地表現不錯，可望成為東南亞布局成長的據點；其次，泰國的製造業很強，以汽車和電子電器出口也很多， 五千多個台商在此深耕發展，是除了越南之外最多台商布局的東南亞國家；再者，首任總經理施景富曾經擔任中信銀全球營運總處總處長、東南亞事業處處長等職務，熟悉東南亞營運，代表中信對此有很強的承諾，希望在施景富的領導下，未來五年會有嶄新風貌，也為股東展現價值。

施景富說，LHFG旗下有銀行、基金公司和綜合券商三個主要業務，銀行方面原本集中大型企業的企金業務，中信加入後將 在中小企業和消費金融加大力道，以帶來持續性成長，並達成資產組合多元化。此外，因為LHFG規模較小，未來將運用科技推動end-to-end數位金融服務，加強數位交易以增加客戶黏著度；同時將結合證券、基金和銀行這三個實體的產品能力，提供相同客層的服務，發揮集團綜效。

陳佳文說，未來將發揮中信在消金的長處，將LHFG的消金比重從現有的兩成拉高至五成，各項業務年成長將有雙位數，五年內ROE也可望從3.6％拉高至9％。至於初期會先保留LH的名稱一段時間，銀行品牌連結將是下一階段的重點；此外，中信目前在曼谷的辦事處和LH是不同的法律個體，主要是作為和當地政府溝通、收集資料的管道，因此不會裁撤。