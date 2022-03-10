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國人捐款給烏克蘭 即日起免收手續費

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

財金公司同意，即日起國人到各銀行捐款烏克蘭賑濟專戶，將免收手續費，且回溯到3月2日起生效，已支付捐助手續費也將退還。

目前國人賑濟烏克蘭專戶可用ATM、匯款、現金、線上刷卡等方式捐款，另有募資平台自行吸收手續費。

立委林楚茵昨在財政委員會質詢金管會主委黃天牧，要求研擬減免捐款匯款手續費，黃天牧承諾於一週內完成。

在外交部昨日去函財金公司後，金管會及財金公司都同意即日起至各金融機構捐款烏克蘭賑濟專戶免手續費，並且回溯至3/2生效，已支付之捐助手續費也會退還。

據林楚茵辦公室統計，到今年3月9日止，國人透過ATM、匯款、現金、線上刷卡已超過四億元，捐款方式以ATM、匯款、現金最多，捐款筆數達3.6萬筆，刷卡捐款也有3.4萬筆。

捐款 刷卡 烏克蘭

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