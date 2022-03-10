富邦媒2月營收69.9億元 創歷史同期新高、年增27%

富邦媒（8454）公告2月合併營收69.9億元，再創歷年同期最佳紀錄，年增27%。累積前二月合併營收也再創歷史同期新高，來到154億元，較去年同期成長約25.75%。富邦媒表示，2月網路購物業績佔比持續超過9成，年增逾29%，品類則以健康休閒、居家生活、流行精品強勁成長幅度位居前三名。

富邦媒2月份成長動能，主要來自低溫保暖商機續熱，如泡腳機、被毯、石墨烯等保暖相關商品持續熱賣；其次，農曆新年助攻開運商機買氣，年後瘦身潮暢旺健身器材需求，加上民生用品衛生紙則現補貨潮等，皆為營收成長添柴火。

時序進入3月，momo購物網推出《3.8女王節》再掀買氣，活動開跑至今參與人流年增約四成。momo今年除了祭出包款精品柏金包，市價690,000元，並鎖定彩妝保養、美型3C家電、流行鞋包等，衝刺檔期商機。

另外，富邦媒也大啖「蘋果商機」，momo購物網3月11日晚間同步官方，開放預購iPhone SE 2022、綠色iPhone 13/iPhone 13 mini，以及松嶺青綠iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max。並祭出信用卡最高回饋3,000、momo卡免登記5%回饋無上限、舊機回收最高換35,600紅利金等優惠。同時合集團資源，推出「購機加辦台灣大門號」最高送24,000 momo幣超有感活動。