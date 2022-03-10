中信銀創新模式經營泰國 陳佳文：南進重要里程

海外布局雄霸台資銀行業的中國信託商業銀行，以持股未過半但掌握經營權的合資型態經營泰國，創下台資銀行海外布局新模式。中信銀行總經理陳佳文今天(10日)上午在越洋視訊記者會上表示，「這是我們南進很重要里程碑」，在東南亞的布局更完整，金融服務橫跨越南、菲律賓、印尼、新加坡、印度與泰國。

中信銀行去年9月增持泰國LH Financial Group Public Company Limited（簡稱LH金融集團）股份至46.6%，成為LH金融集團最大股東、董事會席次過半。陳佳文解釋，席次過半表示取得經營權，LH金融集團正式成為中信銀的子公司，財務要合併報表，要開始把中信的服務導入LH。

中信銀行去年9月就取得LH金融集團經營權，為何遲至今天才舉辦慶祝活動？陳佳文解釋，主因新冠疫情，泰國政府對大型集會管制、出入境需要隔離。最近疫情緩和，泰國政府逐漸解封，中信銀取得經營權將近六個月了，選擇此時舉辦相當適當。

陳佳文說，泰國政府在亞洲金融風暴後對銀行執照不再開放，藉由增持持股取得經營權相當不簡單，中信銀也成為台資銀行在泰國唯二提供服務者，另外一家是兆豐國際商業銀行，在泰國採子行型態經營。

他並分析，中信銀行成為LH金融集團最大單一股東、取得經營權，此舉有三大意義。

首先、泰國是東南亞第二大經濟體，政府、人民對外資非常友善，很多台灣的企業在這裡表現相當不錯，LH金融集團將成為中信銀行未來在東南亞布局、成長的重要據點，「也讓我們的國際策略進入新的里程碑」。

其次、旅遊業是泰國最重要產業，泰國的製造業也相當強，尤其汽車相關、電子電器相關行業，對外出口非常多，很多台商在這裡深耕發展。

過去一段時間，台商朋友因為關稅、全球布局關係，大家逐漸在看泰國市場，泰國的台商應該是除了越南之外，東南亞台商最多的地方，中信銀行來的時間相當湊巧。

第三、LH金融集團的子公司，LH銀行有78家分行，為中信銀行所有海外子行當中，分支據點最多，對於引進中信銀在台灣的零售銀行服務應該是非常有幫助。

他到泰國出差的這段期間也覺得，「的確，我們台灣人來到這裡，大多數都非常的適應，而且非常的習慣，這裡對華人也非常友善，應該會有一番做為」。