婆媽看過來 政院拍板：「微型電動二輪車」將納管納保

行政院今（10）日於院會拍板修正《強制汽車責任保險法》，現行坊間常見的無牌照電動二輪車定義為「微型電動二輪車」，未來全數須納管、納入強制車險承保範圍，違者可罰750元至1,500元，預計影響65.3萬輛。

金管會今日表示，為配合《道路交通管理處罰條例》修正草案，規範微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法（強保法）規定，投保強制汽車責任保險（強制車險），以及強化強制車險有效性之維持。

金管會表示，該會擬具的「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，今日經行政院院會通過，後續將送立法院審議。金管會表示，盼本次修正使微型電動二輪車事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，及健全強制車險制度。

根據法規定義，「微型電動二輪車」為經型式審驗合格，以電力為動力的二輪車輛，最大行駛速率為每小時25公里以下，車重不含電池40公斤以下，或含電池60公斤以下。

本次「強制汽車責任保險法」部分條文修正重點如下：

一、為使因微型電動二輪車事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，增訂將微型電動二輪車視為強保法所稱之汽車，屬於強制車險之承保範圍，並應訂立強制車險契約。（修正條文第5條之1）

二、配合將微型電動二輪車納入強制車險承保範圍，明定將微型電動二輪車與汽車、機車分別列帳，以及微型電動二輪車之投保義務人未依規定投保強制車險之罰鍰。（修正條文第38條及第49條）

三、考量強制車險係透過強保法強制投保義務人應訂立強制車險契約，以使汽車交通事故所致傷害或死亡之受害人，迅速獲得基本保障，為強化上開立法目的之實踐，將未依強保法規定訂立強制車險契約之舉發方式，除現行攔檢稽查舉發方式外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發；另考量實務上，事故當事人未出示強制車險保險證時，員警無法查驗其投保狀態，有執行扣留牌照之實務作業窒礙，爰刪除未投保汽車肇事，扣留車輛牌照至其依規定投保後發還之規定。（修正條文第49條及第50條）

四、為強化強制車險有效性之維持，增訂投保義務人於強制車險期間屆滿逾六個月，仍未依強保法規定再行訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。（修正條文第51條之1）

五、為配合「道路交通管理處罰條例」修正條文之施行日期，以及擴大舉發方式等作業準備時間，爰明定本次修正條文之施行日期由行政院定之。（修正條文第53條）