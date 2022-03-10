元大台灣50 ETF 基金規模突破2000億元

元大台灣50 ETF（0050）基金規模正式叩關2,000億元里程碑！受惠市場資金挹注，0050規模在今(2022)年3月9日首度衝破2,000億元大關，達2,082億元，不僅為國內首檔規模達2,000億元的ETF，0050受益人數並在3月4日創下43.6萬人新高，亮眼的表現突顯出0050在台股市場坐擁高人氣。

0050在2003年6月30日掛牌，掛牌價格為36.96元，當時的加權股價指數為4,872點，19年來台股歷經網際網路發展、智慧型手機爆發，到當前的5G時代，0050與投資人一起記錄台股成長，今年1月17日收盤價一度來到152元歷史高點，迄今0050已成為廣大投資人參與台股的主要工具，9日0050規模寫下2,000億元的里程碑，無疑是台股歷史性的重要時刻。

0050自掛牌以來規模穩健成長，近年更加速躍升，反映國人對其單純的指數投資策略以及台股的投資需求不斷增加。

2003年掛牌時規模大約40億元，後在2011年6月首度達到千億元，其後在2014年、2015年及2019年，0050規模又數度返回千億元，到了2020年6月台灣ETF市場爆發，0050始終保持千億規模的紀錄，近期更在資金積極進駐下，一舉衝破2,000億元大關。

元大投信表示，0050投資台股上市市值前50大個股，成分股不僅皆為台股極具競爭力的優質企業，並會跟隨指標企業汰弱留強，長期帶動績效表現，此一特點也是吸引許多投資人布局的原因，被視為最具代表性的ETF投資指標。

此外，0050的歷史地位亦體現在其受益人人數加速提升，集保結算所統計，在2019年至2021年，0050的受益人人數一口氣從9萬人跳升到34萬人，今年3月初，再突破43.5萬人，短短兩年多大增3.8倍。

反映國人對0050單純的指數投資策略以及台股的投資需求不斷增加，元大投信2019年進一步推出「共同基金版」的0050，也就是0050 ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金，該基金90%以上基金淨資產投資於0050），讓投資大眾也能在銀行與元大投信平台參與0050 ETF投資機會，投資門檻亦從股市中買一張0050 ETF要價近14萬元大幅降低，定期定額申購0050 ETF連結基金最低只要3,000元起。