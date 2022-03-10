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配合開放視訊股東會 證交所強化資訊揭露

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為強化上市公司視訊股東會的資訊即時及完整揭露，臺灣證交所修訂相關規章及資訊揭露系統，以利投資人知悉上市公司股東會召開方式。

配合公司法及公開發行股票公司股務處理準則修正規定，上市公司得以實體股東會、視訊輔助股東會及視訊股東會等方式召開股東會，為強化上市公司採視訊股東會之資訊即時及完整揭露，證交所修訂對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序、對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法及股東會公告之相關資訊揭露系統。

證交所表示，上市公司得以實體股東會、視訊輔助股東會及視訊股東會等方式召開股東會，為利投資人知悉股東會之召開方式，上市公司發布股東會重大訊息應述明所採行之股東會召開方式(實體股東會、視訊輔助股東會或視訊股東會)。

上市公司召開股東會視訊會議，宣布開會後，因天災、事變及其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法續行會議時，已完成投票及計票並宣布表決結果之議案，應於當日公告已完成決議議案之決議情形。

股東會 視訊 上市公司

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