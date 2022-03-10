遠東銀淨值站上500億元 俄烏戰衝擊 手收須觀察

遠東銀行（2845）今天法說會，公布2021年稅後純益年成長14%，每股稅後純益（EPS）0.84元，淨值成長2%，站上500億元大關。遠東銀發言人、執行副總經理林建忠表示，今年業務成長在財富管理手續費收益方面，最大的變數是俄烏戰爭，因為開戰導致投資縮手，所以要看未來俄烏戰事拖延與否，若拖延則不利財管手收成長。

林建忠表示，遠銀去年財管基金業務成長不錯，今年原本預期持續成長，但碰到俄烏開戰導致市場投資縮手，若是戰事能在短期內結束則還好，愈拖對業務愈不利。

遠東銀日前董事會已通過去年盈餘分派，現金股息配發率拉高到五成，為每股0.43元，股票股利每股0.158元，合計配發每股股利0.588元。