淡季不淡 台股2月營收挑戰史上最佳2月

受惠市場供需依然吃緊、以及漲價效應，今年首季產業淡季不淡，電子、傳產營運同步維持高檔，可望減緩春節工作天數縮短衝擊，台股2月營收有機會連12月達3兆元以上、挑戰史上最佳2月的紀錄。

雖然2月初適逢農曆年休假，使得產業面臨工作天數縮短的影響，不過，截至9日已有七家上市櫃企業2月營收創下新高，待全數公布後，新高家數有機會達兩位數，來到歷年同期的高檔水準。

台新投顧副總經理黃文清表示，推估台股2月營收將會比去年同期好，但相較去年1月下滑，月減幅度則須視權值股的表現而定；族群方面，半導體、塑化、車用、航運等可以期待。

雖然時序位處產業淡季，但綜觀2月企業營收仍繳出佳績的原因，主要在市場供需仍然吃緊、庫存加速去化，以及漲價效應，抵消春節工作天數縮短的衝擊。

例如聯電2月營收再創單月歷史新高，由於第1季產能利用率滿載，加上平均單價提升，法人看好第1季業績可望再度改寫新紀錄。長榮2月淡月營收也讓市場驚豔，寫下歷史次高。台塑、南亞2月營收也均創同期新高。

電子方面，營收亮眼的原因，主要受惠零組件供應恢復、終端需求暢旺、庫存加速去化等效應；傳產部分，則受惠原物料報價高檔、基礎建設需求、航運暢旺運價飆升等因素。

至於個別公司，截至昨天已公布2月營收的1,000多家公司中，就已有七家創下新高；其中，全數都是市值超過百億元的中大型個股。

法人推估，至10日待1,700多家上市櫃公司全數公布2月營收後，創新高的家數有機會達兩位數水準。

就目前已公布2月營收的公司來看，創新高所屬產業別，電子優於傳產，分布在半導體、電子零組件、車用電子等電子股，以及化學等傳產股。

觀察這些創新高公司的2月營收月增率，貿聯-KY、東鹼、AES-KY等，月增超過一成；另外，金寶、聯電、康普、嘉晶等，2月營收也分別較上月穩步成長。

進一步分析2月營收的年增表現，東鹼、貿聯-KY等，相較去年同期倍數成長；至於年增二成以上的個股，還包括康普、聯電、嘉晶、金寶、AES-KY等。

第一金投顧董事長陳奕光認為，2月營收創新高，年增率與月增率同步大幅成長的個股，股價近期表現相對抗震，這些具有業績題材支撐的族群，在大盤未來反彈時，將扮演多頭攻擊重心。