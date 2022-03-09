領袖學院論壇 聚焦數位轉型風險及機會

安侯建業聯合會計師事務所、台灣董事學會今（9）日共同舉辦「新現實下重新啟動 — 看見數位新台灣」領袖學院論壇，提醒企業留意數位轉型之下，區塊鏈、金融科技所帶來的風險及機會。

安侯建業主席陳俊光表示，近二年來，新冠疫情起起伏伏，加深全球企業經營的風險，KPMG所舉辦的CEO大調查中，亦發現企業所重視的面向，首要是供應鏈缺料危機，其次就是ESG、數位轉型及隨之而來的資訊安全，如何讓企業在數位化的轉型策略中能兼顧資訊安全，是公司治理重要的一環，也是董監事的重要議題。

台灣董事學會榮譽理事長許士軍表示，相較於過去的經濟模式中，重視邊際成本及效益等傳統數據，在數位的浪潮底下，時下經濟模式變得更靈活，更加重視流量、精準等關鍵字。

知識力科技公司執行長曲建仲指出，在區塊鏈的應用中，尤其是加密貨幣，即便具備不可修改的性質，也未必能保證其資訊的真實性。

安侯建業數位長賴偉晏指出，去中心化金融DeFi已是區塊鍊世界熱門議題，市場上更有超過16,000種加密電子貨幣交易，但是詐騙、盜竊，以及採礦能耗、貨幣價值高波動等疑慮，也將是後續觀察重點。

安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，全球第一個企業永續投資評比指數DJSI，因應投資人需求，已要求企業回應新興風險(Emerging Risk)，建議企業加強資訊揭露並以宏觀與全面的角度掌握風險，我國證交所也在2021年底發布「上市上櫃公司資通安全管控指引」，全面強化上市公司之資通安全管理。

謝昀澤表示，2022已經邁入公司資安治理元年，依據證交所的規定，上市、櫃公司必須依據公司規模與期程要求，建置公司資安管理制度，其中特別重要的就是「風險的識別」與「資訊的揭露」。

安侯建業工業產業主持人劉彥伯則指出，我國企業CEO們，多數因為代工與製造的思維強烈，著眼過去的工業4.0所強調的產線自動化，而忽略了軟體的串連與資料的蒐集，現在仍有許多公司僅關注在資訊科技與數位化技術的投資，而忽略掉組織必須配合客戶與商業模式調整。