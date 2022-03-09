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ATM捐款烏克蘭免手續費 金管會承諾一周內研議

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
金管會銀行局長莊琇媛則說，財金公司原先就有救災手續費減免機制，後續請財金公司研擬跨行手續費減免的可行性，盡量趕在一周內研議。記者戴瑞瑤／攝影
金管會銀行局長莊琇媛則說，財金公司原先就有救災手續費減免機制，後續請財金公司研擬跨行手續費減免的可行性，盡量趕在一周內研議。記者戴瑞瑤／攝影

俄烏戰爭尚未見遏止之勢，國人對烏克蘭捐款專戶募款金額超過四億元，立委今（9）日提出研議減免手續費措施的可行性。金管會表示，將與財政部、央行協調，並請財金公司盡量在一周內研議。

立委林楚茵今天在立法院財委會質詢時指出，目前國人對烏克蘭捐款已突破四億元，並提到使用貝殼放大平台捐助的所有金流手續費，將由該平台全額吸收，不會產生任何費用。

林楚茵進一步表示，現在烏克蘭賑濟專戶可用ATM、匯款、現金、線上刷卡等方式捐款，過去台鐵救災也曾免收手續費，因此這次是否也能比照辦理，減免手續費，讓全民伸出國際援手。

金管會主委黃天牧對此回應，會請銀行局確認，並與財政部、央行洽財金公司了解，是否能提供捐款人優惠減免措施。

金管會銀行局長莊琇媛則說，財金公司原先就有救災手續費減免機制，後續請財金公司研擬跨行手續費減免的可行性，盡量趕在一周內研議。

財政部長蘇建榮下午出席金融研訓院「永續金融專業人才培訓計畫」開班典禮受訪時表示，減免手續費問題，會與金管會、央行、財金公司等單位進行協調，若研議後可實施，會是整個銀行統一為主，並不只是公股行庫，若能免手續費會更好。

捐款 金管會 財政部 烏克蘭

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