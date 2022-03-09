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8壽險、4銀行投資俄羅斯債券 現況全揭曉

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧早上在財委會也說，預估壽險業提列信用減損估計100億元，但俄羅斯政府願意用盧布償付債息，表示俄羅斯仍珍惜自己信用，若俄羅斯自己不重視就會引發系統性風險。記者潘俊宏／攝影
金管會主委黃天牧早上在財委會也說，預估壽險業提列信用減損估計100億元，但俄羅斯政府願意用盧布償付債息，表示俄羅斯仍珍惜自己信用，若俄羅斯自己不重視就會引發系統性風險。記者潘俊宏／攝影

據各業者、公會回報給金管會數字，到今年2月底，共有8家壽險業、4家銀行持有俄羅斯債券，其中8家壽險業者中、已有4家在2月提列信用減損共84億元，另外4家銀行也有提列評價或減損。

依壽險公會統計，共有國泰、富邦、台壽、新光、中壽、南山、全球跟三商美邦8家持有俄羅斯債券。

其中包括國壽、富邦、新光及台壽等4家壽險業者都已宣布，2月提列信用減損，其中以新壽提列31.6億元最多、國壽提列26億元、富邦人壽也提了22億元、台壽則提5億元，合計4家壽險2月共提列信用損失84億元。

金管會主委黃天牧早上在財委會也說，預估壽險業提列信用減損估計100億元，但俄羅斯政府願意用盧布償付債息，表示俄羅斯仍珍惜自己信用，若俄羅斯自己不重視就會引發系統性風險。

至於四家銀行持有俄羅斯債券部分，財政部長蘇建榮早上在財委會說，公股行庫部分，主要是合庫買了俄羅斯公債。據財政部2月底統計，行庫對俄羅斯曝險是2.43億元。

據了解，另外還包括京城銀和上海商銀也有投資俄羅斯債券。

俄羅斯 壽險業 債券

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