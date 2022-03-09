快訊

第26輪疫苗預約率僅3% 指揮中心再加碼接種可領500元族群

宗教團增2例醫護染疫！疑發生院內感染 門診暫停至3/13

立委爆包裹簡訊遭盜刷卻推民眾處理 金管會喊查

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

立委費鴻泰說，他收到兩件陳情案，是「包裹簡訊詐騙」，簡訊上說送件地址錯了、結果民眾連進網站輸入信用卡資料反被盜刷，最後銀行反要求持卡人自己處理，銀行有責任嗎？銀行局長莊琇媛說，這是銀行責任，金管會會了解個案狀況。

據刑事局165詐騙專線統計，從今年初到2月8日止，光是民眾報案因為收到資料不足，導致包裹無法運送的簡訊，輸入信用卡資料慘被盜刷金額已高達84萬多，詐騙案件共有19件，平均每件詐騙案約3~6萬元。

費鴻泰說，他收到陳情件有兩家銀行，一家銀行列為爭議款，一家要求自己處理，銀行有沒有責任處理？

莊琇媛說，這是銀行的責任，收到持卡人抱怨時，應先列為爭議帳款，第二步是協助報案。

費鴻泰說，還有銀行要求持卡人跟國際組織自己反應，要求金管會要通知所有發信用卡的銀行，這是銀行的社會責任，金管會主委黃天牧則表示，會進一步了解相關個案。

詐騙 信用卡 金管會

延伸閱讀

外資狂倒貨 黃天牧：國內資金動能強勁

金融業對俄曝險千億元恐血本無歸 黃天牧關注金融韌性

高端營收暴增「99％來自政府」 費鴻泰：蔡總統拿納稅錢發股利

龐培歐來台遭疑有商業目的 藍委批蘇貞昌「惡毒謠言」說

相關新聞

影／俄烏戰爭 金管會在意金融韌性、財政部關注通膨

俄烏戰爭讓國內壽險公司陸續認列持有俄債部位預期信用損失，金管會主委黃天牧今在立法院財委會上表示，保險業投資債券當初符合投...

滙豐行動銀行全新升級 30秒交易海外股票、ETF

滙豐（台灣）商業銀行全新升級行動銀行 App，推出兩大功 能「檢視投資組合管理」與「買賣海外股票/ETF」，讓投資人隨時...

金管會證實了 6大壽險認列俄羅斯債減損估百億元

國際信評機構調降俄羅斯評等，國內壽險業陸續公告評估認列俄羅斯債券投資減損，立委關注六大壽險可能最大損失金額為何？金管會今...

定期定額正是時候 基富通推優惠讓投資人再省成本

俄烏戰火一發不可收拾，造成全球股市災情慘重，許多資金轉進黃金、原油、公債等資產避險。不過，根據國內最大線上基金交易平台基...

停滯性通膨會不會來？楊金龍：台灣不會發生

台股終於不再綠油油！受美股昨（8）日回溫帶動，台股今日開盤漲200餘點回到萬七關卡上，但市場仍然擔心今（9）日漲勢究竟是...

壽險業認列俄羅斯債投資減損 金管會估達100億

國際信評機構惠譽二度出手調降俄羅斯債信評，因應國際信評機構調降俄羅斯信評，國內壽險業依照會計準則，正評估認列俄羅斯債券投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。