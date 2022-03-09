立委爆包裹簡訊遭盜刷卻推民眾處理 金管會喊查
立委費鴻泰說，他收到兩件陳情案，是「包裹簡訊詐騙」，簡訊上說送件地址錯了、結果民眾連進網站輸入信用卡資料反被盜刷，最後銀行反要求持卡人自己處理，銀行有責任嗎？銀行局長莊琇媛說，這是銀行責任，金管會會了解個案狀況。
據刑事局165詐騙專線統計，從今年初到2月8日止，光是民眾報案因為收到資料不足，導致包裹無法運送的簡訊，輸入信用卡資料慘被盜刷金額已高達84萬多，詐騙案件共有19件，平均每件詐騙案約3~6萬元。
費鴻泰說，他收到陳情件有兩家銀行，一家銀行列為爭議款，一家要求自己處理，銀行有沒有責任處理？
莊琇媛說，這是銀行的責任，收到持卡人抱怨時，應先列為爭議帳款，第二步是協助報案。
費鴻泰說，還有銀行要求持卡人跟國際組織自己反應，要求金管會要通知所有發信用卡的銀行，這是銀行的社會責任，金管會主委黃天牧則表示，會進一步了解相關個案。
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