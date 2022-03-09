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國安基金護盤銀彈 財政部研擬提高

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

立委曾銘宗在財委會上問，現在台股一天量能超過5000億元，若股市發生流動性問題，現在國安基金護盤銀彈僅5000億元，足夠嗎？財政部長蘇建榮說，目前情況是可以因應，「我們會來評估是否要提高，若可以做就會做了」，但還是要經過行政院。

蘇建榮說，目前國安基金總額度是5000億元，昨天台股交易量約5200億元，前天5300多億元。

曾銘宗說，國安基金總額度才5000億元，護盤一天就沒了？蘇建榮說，國安基金是點火，不是全部投入，若台股有非理性下跌，如去年或前年都是進場點火。

但曾銘宗說，國安基金若發生流動性問題，一天撐不住？蘇建榮說，若發生流動性問題，金管會會處理，過去國安基金最壞情況最高動用1200億元。

曾銘宗進一步說，但過去股市交易量比較少，現在台股都上千億元，目前五千億元夠嗎？

蘇建榮回應說，目前情況可以因應，是否提高會回去思考「我們會來評估若可以做就會做了，但這還要經過行政院」。

曾銘宗說，「若我要是你，我半夜都提高，過去操盤用千億元就睡不著覺，建議快點提高」，曾銘宗也進一步問金管會主委黃天牧說，若外資撤離，金管會有何工具？

黃天牧說，目前資本市場動能不只有外資，近兩天交易量大，國人是有信心的。

曾銘宗說，金管會工具可以發揮多大效果他很擔心，現在沒有面臨外資撤離，若外資撤離影響很大，現在除了金管會外，也希望有國安基金出手，過去他是最了解國安基金進出場，他認為目前護盤總額度5000億元太少。

國安基金 曾銘宗 金管會

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