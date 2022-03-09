壽險持俄羅斯債減損金額揭曉 金管會：估百億元

金管會今赴財委會報告俄烏戰爭對金融業衝擊，諸多立委關注壽險業持有俄羅斯債券減損狀況，保險局長施瓊華說，目前壽險業提列信用損失接近一百億元左右。

施瓊華說，目前主要影響是俄羅斯債券的利息支付，會有一些風險，若用盧布支付就會有匯率風險。

金管會主委黃天牧說，至少俄羅斯宣布願意付息，對俄羅斯曝險高，還包括義大利、法國，甚至美國都有高曝險，俄羅斯應該會珍惜自己信用，若俄羅斯自己不重視就會引發系統性風險。

黃天牧說，目前投資俄羅斯債券有限，目前俄羅斯政府願意付息且債券是長年期，後續需要觀察，目前最好觀察是以財報準則且依照IFRS9規定做減損且揭露。

立委沈發惠則質疑，金管會似乎淡化了對壽險業俄羅斯曝險？黃天牧說，主要轉淚點是信評降評，觸動了壽險業要調整信用損失有評價損失，他在內部會議都是告訴大家說，事實是甚麼，不能掩蓋風險，但也不能過度反應

沈發惠詢問，壽險業評估俄羅斯債券減損是多少？

黃天牧說，現在俄羅斯政府願意付息，信用風險降低一點，但因為還有降評影響，目前公布是減損80多億元，未來有可能超過百億元，但未來情況有可能迴轉，現在俄羅斯付息若用盧布會有匯率風險。