金管會證實了 6大壽險認列俄羅斯債減損估百億元

國際信評機構調降俄羅斯評等，國內壽險業陸續公告評估認列俄羅斯債券投資減損，立委關注六大壽險可能最大損失金額為何？金管會今（9）日表示，目前四家壽險已認列減損80多億元，但尚未計入匯率風險，預估認列預期信用損失金額約100億元。

立委沈發惠今天在立法院財委會質詢時表示，金管會對於金融機構對俄羅斯曝險，及對俄羅斯制裁的影響程度，是否「輕描淡寫」，並關注六大壽險業評估認列俄羅斯債券減損金額有多少？

金管會主委黃天牧指出，由於國際信評機構調降俄羅斯評等，觸動保險業信用評價損失，先前在會議上告訴同仁，「告訴大家事實是什麼，不該掩蓋有風險，但也不能過度反應」。

黃天牧說，目前俄羅斯政府對外說明會繼續支付利息，從目前壽險業公布認列減損金額約80多億元，也有可能超過百億元，但「未來也有可能回轉」。

金管會保險局長施瓊華也補充，目前對壽險業主要影響在於利息支付部分，若用盧布支付即有匯率風險，預估壽險公司認列預期信用損失金額約100億元。

沈發惠則認為，金融業對俄羅斯曝險部位，金管會採取「低調監理」態度，不太像報告所提到金管會以「臨淵履薄」的精神因應。

黃天牧對此回應，上周他在壽險公會春酒上強調，「最掛心壽險業國外投資」，並沒有心口不一。