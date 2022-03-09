停滯性通膨會不會來？楊金龍：台灣不會發生

台股終於不再綠油油！受美股昨（8）日回溫帶動，台股今日開盤漲200餘點回到萬七關卡上，但市場仍然擔心今（9）日漲勢究竟是曇花一現，還是有機會延續動能。

摩爾投顧證券暨期貨分析師陳昆仁指出，昨日烏克蘭總統表示不再堅持加入北約，並在烏東問題中妥協，為市場帶來些許穩定，今日台股雖呈現跌深反彈行情，但量能卻呈現萎縮，代表今日的反彈狀況可能是配合題材面發酵而出現。

陳昆仁表示，綜觀全球局勢，不確定性仍在，目前由於油價飛升，市場最擔心的就是是否引發停滯性通膨，然而今日有央行總裁楊金龍表示，台灣不會發生停滯性通膨，因此針對這部分，投資人可樂觀看待。

陳昆仁說，未來仍需關注俄烏戰爭變化，只要戰事不再擴大，不引發系統性經濟問題，停滯性通膨將不會發生，市場也有望逐漸回穩。