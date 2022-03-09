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和潤企業獲利出色、股利優 股價跟著受惠走高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

和潤企業（6592）110年獲利創新猷，每股稅後盈餘達6.1元、年增21.8%，並且擬配發4.2元現金股利，殖利率3.7%，今年營收、獲利續拚雙位數成長，今天股價跟著受惠走高，上漲近2%、最高來到113.5元。

台灣汽車金融龍頭和潤企業去年營運表現，不論保有資產、營收、獲利、每股盈餘皆創歷史新高紀錄；至於股利政策，經董事會決議派發4.2元現金股利，較去年增加20%，以今天盤中最高價113.5元計算，殖利率達3.7%。

和潤已公佈110年全年經會計師核閱後財報，合併保有資產逾2,015億，年增26.8%，合併營收逾179.5億，年增22.5%，合併稅後淨利35.3億，年增26.4%，稅後EPS 6.10元，年增21.8%。

展望今年，3月21日將舉行法人說明會，雖有通膨升息隱憂、缺車陰霾等因素，但在汰舊換新政策延長、台商回流投資、綠能商機等利多因素下，消費金融、企業金融動能穩中向好，今年業績目標將續拚雙位數成長，本身業務範疇也將朝多角化發展，降低多變環境所帶來的營運風險。

營收 股利

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