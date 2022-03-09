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壽險業認列俄羅斯債投資減損 金管會估達100億

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧今列席立院財委會，預估國內壽險業投資俄羅斯債券認列的投資減損可能達100億。記者潘俊宏／攝影
金管會主委黃天牧今列席立院財委會，預估國內壽險業投資俄羅斯債券認列的投資減損可能達100億。記者潘俊宏／攝影

國際信評機構惠譽二度出手調降俄羅斯債信評，因應國際信評機構調降俄羅斯信評，國內壽險業依照會計準則，正評估認列俄羅斯債券投資減損。金管會今表示，目前4家壽險認列投資減損達80多億元，但這未計入匯率風險，預估到3月認列的投資減損可能達100億元。

我國壽險業截至今年2月底，對俄羅斯投資曝險達1382億元，其中4家壽險抱有俄羅斯債券，絕大部分是俄羅斯政府公債，包含新光人壽約291億元、國泰人壽約284億元、富邦人壽約220億元、中國人壽約147億元。

然而，因俄羅斯遭到國際制裁，接下來恐有債務無法支付的疑慮，包含S&P、穆迪、惠譽等國際信評皆大幅調降俄羅斯債券評等到「非投資等級」，不合乎壽險業投資標準，國內壽險公司必須依照會計原則，對持有俄羅斯債券評估認列投資減損，且各壽險公司必須在6個月內調整處理。

金管會主委黃天牧今列席立院財委會，針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融業的衝擊與政策因應」進行專題報告，多位立委提醒金管會應留意國內壽險業投資俄羅斯債可能的最大損失。

黃天牧表示，壽險業投資俄羅斯債券大部分都是長期，94%是十年以上，這些俄羅斯債券當初是投資等級債，壽險公司當初投資都有符合規定，現在是因為國際信評公司降等，不符合投資等級，因此壽險公司要針對信用評價損失進行計提，俄羅斯政府也表示會繼續支付利息，但問題是付息是付盧布或美元，金管會要求壽險業要充分揭露可能的損失，目前4家壽險已認列減損約80幾億元。

保險局局長施瓊華也表示，目前對壽險業主要影響在利息支付的部分，如果用盧布支付就會有匯率風險，預估壽險公司認列預期信用損失約100億元左右。

日前國泰人壽已宣布2月認列損失提列26億元，富邦人壽昨宣布2月提列22億元，持有俄羅斯債券部位最大新光人壽則宣布2月提列31.6億元，台灣人壽宣布2月提列5億元，目前4家合計2月約提列損失84億元。

俄羅斯 壽險業

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