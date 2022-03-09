快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融業對俄曝險千億元恐血本無歸 黃天牧關注金融韌性

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

俄烏戰爭爆發，引起外界擔心金融業在俄羅斯曝險恐血本無歸。金管會主委黃天牧今（9）日表示，保險業投資債券當初符合投資等級，且資金占比並不大，如今因俄羅斯遭國際信評機構降評，才須依規定進行信用評價損失計提，身為主管機關更關心整體金融韌性。

金管會主委黃天牧今天在立法院財委會受訪時指出，在金融三業中，壽險持有債券部位較多，且大多為長年期債券，到期日為10年期以上債券占比93.54%，也有20年、30年期債券，當初皆有符合投資等級，但近期國際三大信評機構將俄羅斯降評，使得壽險業持有債券部位不符合投資等級，應依規定進行信用評價損失計提。

黃天牧表示，俄羅斯政府暫時允許俄羅斯企業以盧布償還債務，若當初壽險業投資俄羅斯債券合約規定，可以用盧布支付，俄羅斯即可用盧布償還利息，但若是用美元的話，則要看債權人是否願意接受，所以看起來信用風險相對降低，但壽險業仍要注意匯率風險。

至於外界關注壽險業持有俄債恐血本無歸，黃天牧說，這是壓力測試的問題，但實際是以長年期債券為主，因此難以預測十幾年後的變化，且投資部位占資金比率相當低，即使全損，以去年金控獲利來看會有如何影響，各界自有評斷。

黃天牧強調，整體壽險業投資部位相對較低，且部分業者將依規定評估風險，並計提損失，因此主管機關更關心金融韌性。

俄羅斯 壽險業 債券

延伸閱讀

阮清華：台股若不理性下跌 國安基金不排除開臨時會

抵俄行列再擴大 新增麥當勞、星巴克等4大品牌

「股災」來了嗎？金管會說是大震盪 財部沒叫公股護盤

俄羅斯強化資訊管控 日本NHK世界台遭下架

相關新聞

熱錢落跑 台幣探一年新低

俄烏戰爭歹戲拖棚，熱錢持續上演逃難潮，台北股匯殺很大。匯銀主管指出，外資昨（8）日續匯出逾10億美元，連兩日累計匯出30...

券商期貨業 ESG商機來了

金管會昨（8）日宣布「券商期貨業永續發展轉型執行策略」，將承銷、財務顧問、投資、財富管理及基金銷售等，全面導入ESG評估...

定期定額正是時候 基富通推優惠讓投資人再省成本

俄烏戰火一發不可收拾，造成全球股市災情慘重，許多資金轉進黃金、原油、公債等資產避險。不過，根據國內最大線上基金交易平台基...

停滯性通膨會不會來？楊金龍：台灣不會發生

台股終於不再綠油油！受美股昨（8）日回溫帶動，台股今日開盤漲200餘點回到萬七關卡上，但市場仍然擔心今（9）日漲勢究竟是...

壽險業認列俄羅斯債投資減損 金管會估達100億

國際信評機構惠譽二度出手調降俄羅斯債信評，因應國際信評機構調降俄羅斯信評，國內壽險業依照會計準則，正評估認列俄羅斯債券投...

金融業對俄曝險千億元恐血本無歸 黃天牧關注金融韌性

俄烏戰爭爆發，引起外界擔心金融業在俄羅斯曝險恐血本無歸。金管會主委黃天牧今（9）日表示，保險業投資債券當初符合投資等級，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。