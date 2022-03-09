金融業對俄曝險千億元恐血本無歸 黃天牧關注金融韌性

俄烏戰爭爆發，引起外界擔心金融業在俄羅斯曝險恐血本無歸。金管會主委黃天牧今（9）日表示，保險業投資債券當初符合投資等級，且資金占比並不大，如今因俄羅斯遭國際信評機構降評，才須依規定進行信用評價損失計提，身為主管機關更關心整體金融韌性。

金管會主委黃天牧今天在立法院財委會受訪時指出，在金融三業中，壽險持有債券部位較多，且大多為長年期債券，到期日為10年期以上債券占比93.54%，也有20年、30年期債券，當初皆有符合投資等級，但近期國際三大信評機構將俄羅斯降評，使得壽險業持有債券部位不符合投資等級，應依規定進行信用評價損失計提。

黃天牧表示，俄羅斯政府暫時允許俄羅斯企業以盧布償還債務，若當初壽險業投資俄羅斯債券合約規定，可以用盧布支付，俄羅斯即可用盧布償還利息，但若是用美元的話，則要看債權人是否願意接受，所以看起來信用風險相對降低，但壽險業仍要注意匯率風險。

至於外界關注壽險業持有俄債恐血本無歸，黃天牧說，這是壓力測試的問題，但實際是以長年期債券為主，因此難以預測十幾年後的變化，且投資部位占資金比率相當低，即使全損，以去年金控獲利來看會有如何影響，各界自有評斷。

黃天牧強調，整體壽險業投資部位相對較低，且部分業者將依規定評估風險，並計提損失，因此主管機關更關心金融韌性。