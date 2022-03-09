「股災」來了嗎？金管會說是大震盪 財部沒叫公股護盤

立委賴士葆在財委會上問，台股三天跌逾千點，是否已經是「股災」？金管會主委黃天牧則說，這是地緣政治造成股市大幅波動，我認為是一個很大震盪，是否是「災」定義不同，的確是比較震盪，是要情況是否會延續下去，是短期還是長期。

賴士葆詢問，泛公股是否已經進場護盤了？財政部次長阮清華說，每個泛公股都有操作團隊，針對台股自有判斷。

賴士葆進一步問說，這次有要求護盤嗎？阮清華說：「這次真得沒有，泛公股進出不一定是自營，有些是經紀部位。」

賴士葆說，若戰爭未除，制裁力道比北韓和伊朗大，股市最怕是不確定性，這個「災」很可能成立？

黃天牧坦言，包括最近對制裁措施，限制俄羅斯原油出口，未來影響如何還是要去判斷。