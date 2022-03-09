「股災」來了嗎？金管會說是大震盪 財部沒叫公股護盤
立委賴士葆在財委會上問，台股三天跌逾千點，是否已經是「股災」？金管會主委黃天牧則說，這是地緣政治造成股市大幅波動，我認為是一個很大震盪，是否是「災」定義不同，的確是比較震盪，是要情況是否會延續下去，是短期還是長期。
賴士葆詢問，泛公股是否已經進場護盤了？財政部次長阮清華說，每個泛公股都有操作團隊，針對台股自有判斷。
賴士葆進一步問說，這次有要求護盤嗎？阮清華說：「這次真得沒有，泛公股進出不一定是自營，有些是經紀部位。」
賴士葆說，若戰爭未除，制裁力道比北韓和伊朗大，股市最怕是不確定性，這個「災」很可能成立？
黃天牧坦言，包括最近對制裁措施，限制俄羅斯原油出口，未來影響如何還是要去判斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言