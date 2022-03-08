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國際板債2月發行檔數、金額倒退嚕 金管會點出關鍵

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

金管會今（8）日公布國際板債市統計，今年2月國際板債券共發行17檔，新發行金額29.63億美元，皆較去年同期縮水，金管會對此表示，主要是去年處於低利美元時代，許多發行人提前贖回再發行所致。

金管會公布國際板債市統計，今年2月國際板新發行檔數達17檔，發行金額29.63億美元，較去年同期的27檔、發行金額50.69億美元，分別大幅減少37%、41%。

無論是國際板債券發行檔數或金額，皆較去年2月呈現衰退走勢，金管會證期局副局長郭佳君對此分析，主要是去年處於低利美元時代，許多發行人選擇提前贖回再發行，致使去年2月國際板債券發行檔數顯得較多。

統計也指出，截至今年2月底為止，國際板債券流通在外檔數為810檔，流通在外餘額達2,095.48億美元，檔數及金額續創新高水位。

進一步觀察國際板債市提前贖回情形，今年2月國際板債券提前贖回4檔，相比去年同期減少11檔，減幅達73%，提前贖回金額17.54億美元，相比去年同期提前贖回33.75億美元，也減少48%。

國際板債券 金管會

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