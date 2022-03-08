七項重點業務出爐 金管會力推兩大優先法案

立法院財政委員會明（9）日邀請金管會主委黃天牧針對業務概況進行報告，未來以七大重點事項進行推動，並於本會期力推兩項法案優先修法，包括開放不動產投資信託採基金架構發行、電動二輪車所有人應投保強制汽車責任保險。

金管會將赴立法院財委會進行業務報告，據該報告指出，為邁向永續發展願景，金管會將在兼顧金融消費者權益及風險控管原則下，持續鬆綁法規開放業務，推動金融創新，提升資本市場效能及公司治理文化，未來業務將從7大面向進行推動。

第一為推動永續發展方面，除啟動 「上市櫃公司永續發展路徑圖」，採分階段推動，使全體上市櫃公司於2027年底前完成溫室氣體盤查，2029年底前完成溫室氣體盤查的查證，同時也推動證券期貨業永續發展轉型、增加外銀發債募資使用範圍、規劃辦理永續金融評鑑及開發多元綠色保險商品。

第二為優化公司治理，修正「證券交易法」的大量持股申報及公告門檻，擬將門檻由現行10%修正為5%，以強化法令遵循；為強化董事會職能與獨立性，為強化董事會職能，金管會預定今年底前完成研議訂定強化公司治理主管職能的規範、獨立董事及審計委員會行使職權參考範例等。

第三為提升資本市場效能，金管會將於今年第二季推動期權策略指數ETN上市櫃交易。另為提供多元投資管道，活絡國內不動產證券化市場，研擬修正「證券投資信託及顧問法」，開放不動產投資信託採基金架構發行，新增不動產投資信託事業得募集及私募不動產投資信託基金。

第四為發展金融科技，金管會研議開放設立純網路保險公司，預計今年8月至11月受理申請，明年4月公布許可名單；為便利民眾查詢保單狀況，將督導壽險公會及保發中心於年底完成建置保單存摺平台；建立金融科技證照機制，以切合業界對金融科技各領域人才的需求。

第五為強化資通安全，本國銀行、一定規模以上的證券業及保險業應在今年三月底前設置副總經理層級以上的資安長，以統籌資安政策推動及資源調；第六為提升金融韌性，研議辦理銀行業及保險業氣候風險壓力測試、引導保險業接軌IFRS 17。

第七為深化普惠金融及權益保護，修正「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，規定微型電動二輪車所有人應投保強制汽車責任保險，另針對危險駕駛加重保費。

此外，金管會在本會期擬推動兩項法案優先修法，第一項是投信投顧法部分條文修正草案，修正重點在於開放REITs採基金架構發行；第二項是強制汽車責任保險法部分條文修正草案，將電動自行車納入強制險的承保範圍。