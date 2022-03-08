快訊

俄羅斯用盧布還債可行嗎？金管會說話了

開庭要求少年掌嘴...離譜法官晚上不想開庭拿交保交換 再被送監院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄羅斯用盧布還債可行嗎？ 金管會說話了

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
俄羅斯財政部將允許政府和企業以「盧布」支付外國人債權人利息。美聯社
俄羅斯財政部將允許政府和企業以「盧布」支付外國人債權人利息。美聯社

外電報導，俄羅斯財政部將允許政府和企業以「盧布」支付外國人債權人利息，等於壽險業手握9成的俄羅斯公債恐成「盧布」計價，保險局副局長張玉煇說，分兩塊來看，一是需先確認債券條款中，是否可變更債息支付幣別，二是，就算用盧布還債，不構成債息違約，但有匯率風險、及降評後仍需提信用減損並反映在損益表上。

金管會到2月底統計，壽險業握有1382億元俄羅斯債券，其中92%是政府公債、債券到期日十年以上者佔93.45%。

據外電報導，俄國民眾和企業對「不友善國家」(包括台灣)，進行交易時均須俄國聯邦政府批准，且一律以俄國貨幣盧布進行支付。

張玉煇說，目前壽險業握有俄羅斯債券都是美元計價，依債券條款，有些可以變更債息「支付幣別」，但有些沒有。

第一種情況是，若債券條款中，可以變更債息的支付幣別，債務人依盧布給付，就不構成違約，就信用減損來看，債息支付這塊，就沒有違約。

但他強調，若業者收到盧布要注意市場匯率，其次，就算債息不違約，降評也仍需提列信用減損並認列在當期損益。

業者說，匯率風險部份就跟這檔債券無關，就會反應在壽險業投資國外的匯率風險上。

第二種情況是，若債券條款中無法變更幣別，俄羅斯債息支付前，會通知債權人是否同意變更，若債權人不同意就是違約，換言之，這時候壽險業得提列債息逾期未付、及降評的兩項信用減損並認列在當期損益中。

就金管會了解，目前壽險業正密切跟保行接洽後續處理情況，還在跟俄羅斯政府接洽中。

至於投信基金部份，證期局副局長郭佳君說，到2月底止，國內投信基金持有俄羅斯曝險部位共有111檔、曝險額是269億元。而這111檔中、其中8檔握有俄羅斯曝險占基金淨值約10~15%，另外102檔占比均低於10%。

她說，因為基金投資俄羅斯部位占基金淨值比重不高，根據向投信業者詢問，均不影響投資人申贖，對基金流動性影響有限。

至於銀行業部份，銀行局副局長林志吉說，目前銀行業對俄羅斯曝險部位51.05億元，佔總資產0.0086%，投資部分有接洽四家銀行請他們關注情勢變化，並依據會計原則做評價且提列減損。

俄羅斯 壽險業 債券 金管會 公債

延伸閱讀

鎳價漲破10萬美元天價 倫敦金屬交易所暫停鎳交易

戰況膠著！留俄台生逾烏克蘭4倍　教育部急查53人名單

真上了普亭不開戰的當 記者出逃首爆俄羅斯高官「末日情緒」

預知敗亡紀事？俄國國安局密件預測戰爭會在這時結束

相關新聞

俄羅斯用盧布還債可行嗎？ 金管會說話了

外電報導，俄羅斯財政部將允許政府和企業以「盧布」支付外國人債權人利息，等於壽險業手握9成的俄羅斯公債恐成「盧布」計價，保...

金管會：金融業、虛擬貨幣平台配合國際金融制裁

俄烏開戰後，美國、歐盟及日本等主要經濟體，陸續對俄羅斯祭出金融制裁。金管會今在送交立院的報告中表示，已請金融機構及虛擬資...

熱錢殺很大、股匯續崩 新台幣爆量貶1.12角收28.362元

俄烏戰爭歹戲拖棚，台北股匯持續下殺。新台幣匯率今（8）日貶值1.12角，收在28.362元，連三貶並為近一年新低，台北外...

類全委投資保單 三優勢

退休準備建議愈早開始愈好，步入職場的年輕人在工作逐漸穩定之後，可以及早進行自己退休規劃。

熱錢撤離 台幣爆量貶1.35角

俄羅斯入侵烏克蘭，掀起國際股匯市巨浪，外資昨（7）日在台股大逃殺，估計一日匯出近20億美元，台北匯市爆量重貶，終場貶值1...

新台幣匯率28新常態…央行、壽險鬆口氣

俄羅斯入侵烏克蘭，遭歐美祭出一系列的制裁措施，國內壽險等金融業的海外投資意外受累、對俄羅斯的曝險面臨需增提預期信用損失的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。