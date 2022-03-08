俄羅斯用盧布還債可行嗎？ 金管會說話了

外電報導，俄羅斯財政部將允許政府和企業以「盧布」支付外國人債權人利息，等於壽險業手握9成的俄羅斯公債恐成「盧布」計價，保險局副局長張玉煇說，分兩塊來看，一是需先確認債券條款中，是否可變更債息支付幣別，二是，就算用盧布還債，不構成債息違約，但有匯率風險、及降評後仍需提信用減損並反映在損益表上。

據金管會到2月底統計，壽險業握有1382億元俄羅斯債券，其中92%是政府公債、債券到期日十年以上者佔93.45%。

據外電報導，俄國民眾和企業對「不友善國家」(包括台灣)，進行交易時均須俄國聯邦政府批准，且一律以俄國貨幣盧布進行支付。

張玉煇說，目前壽險業握有俄羅斯債券都是美元計價，依債券條款，有些可以變更債息「支付幣別」，但有些沒有。

第一種情況是，若債券條款中，可以變更債息的支付幣別，債務人依盧布給付，就不構成違約，就信用減損來看，債息支付這塊，就沒有違約。

但他強調，若業者收到盧布要注意市場匯率，其次，就算債息不違約，降評也仍需提列信用減損並認列在當期損益。

業者說，匯率風險部份就跟這檔債券無關，就會反應在壽險業投資國外的匯率風險上。

第二種情況是，若債券條款中無法變更幣別，俄羅斯債息支付前，會通知債權人是否同意變更，若債權人不同意就是違約，換言之，這時候壽險業得提列債息逾期未付、及降評的兩項信用減損並認列在當期損益中。

就金管會了解，目前壽險業正密切跟保行接洽後續處理情況，還在跟俄羅斯政府接洽中。

至於投信基金部份，證期局副局長郭佳君說，到2月底止，國內投信基金持有俄羅斯曝險部位共有111檔、曝險額是269億元。而這111檔中、其中8檔握有俄羅斯曝險占基金淨值約10~15%，另外102檔占比均低於10%。

她說，因為基金投資俄羅斯部位占基金淨值比重不高，根據向投信業者詢問，均不影響投資人申贖，對基金流動性影響有限。

至於銀行業部份，銀行局副局長林志吉說，目前銀行業對俄羅斯曝險部位51.05億元，佔總資產0.0086%，投資部分有接洽四家銀行請他們關注情勢變化，並依據會計原則做評價且提列減損。