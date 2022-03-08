金管會：金融業、虛擬貨幣平台配合國際金融制裁

俄烏開戰後，美國、歐盟及日本等主要經濟體，陸續對俄羅斯祭出金融制裁。金管會今在送交立院的報告中表示，已請金融機構及虛擬資產平台業者，要配合國際金融制裁相關措施。

金管會明天將赴立院財委會，針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融業的衝擊與政策因應」進行專題報告，金管會今也將書面報告送交到立院財委會。

根據金管會送交財委會的報告，當中表示，已請國內金融機構及虛擬資產平台業者，持續關注及更新制裁名單等資訊，落實執行洗錢防制，並配合SWIFT等制裁措施辦理，注意交易風險，採行適當控管措施。

金管會指出，銀行及虛擬資產平台業者的客戶或交易有關對象，如果涉及美國財政部「海外資產控制辦公室」(OFAC)或各國制裁名單，考量制裁風險，將依風險基礎方法，在不違反國際制裁原則下，審慎決定業務往來關係或交易方式。

近期國際對俄羅斯的金融制裁，包含限制俄羅斯央行在主要經濟體境內調度國際準備，及將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT)等。

此外，金管會在報告中也公布，截至今年2月底，國人透過境內投信基金持有俄羅斯及烏克蘭暴險部位分別為269億元及32億元；境外基金截至今年1月底，持有俄羅斯及烏克蘭暴險部位分別為317億元及121億元。

金管會指出，國人透過境內基金及境外基金持有俄烏的部位不大，占全體境內投信基金規模4.9兆元，及國人持有整體境外基金總金額3.9兆元的比重皆未達 1%，暴險程度尚屬可控範圍。

投信投顧公會理事長張錫說明，現在針對俄羅斯投資，各家投信公司就是鎖住原有部位，也不能建立新部位，針對原有部位因考慮到流動性問題，會找適當時機慢慢出清。

張錫表示，台灣目前沒有單一俄羅斯為主的基金，主要是新興市場或東歐基金中有投資到俄羅斯，將來就剔除納入別的組合進來；境外基金部分，已有部分公司暫停申贖，也是考慮流動性風險，相信業者之後不會引進俄羅斯基金進來，畢竟風險越來越大。