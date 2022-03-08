推多元共榮月 花旗：台灣協理級以上女性比例亞洲第一

外商女性高層出頭天。花旗銀今(8)日指出，花旗(台灣)銀行經理級以上女性比例超過60%，女性協理以上職級的比例也高於集團及亞太區。為慶祝國際婦女節，並倡議性別平權及多元價值，花旗台灣於今年三月推動「多元共榮月」（Diversity & Inclusion Month）。

花旗銀同仁自發性拍攝#BreakTheBias影片，強調放下標籤打破成見，並舉辦一系列多元共榮活動，邀請各領域意見領袖與同仁分享同志、性別、及世代間互動等議題。

花旗(台灣)董事長莫兆鴻表示，花旗對多元化 (Diversity)、平等 (Equity) 及包容 (Inclusion)的承諾是核心價值之一。花旗集團力倡職場上的性別平權，花旗台灣支持女性主管的職涯發展不但引領集團，也領先台灣多數同業。

截至2021年底，花旗集團及亞太區協理職級以上女性比例分別為40.6%及41.5%；花旗台灣有65.5% 的協理至董事總經理的職位由女性任職，遠超過集團及亞太區的平均，在亞太區國家中也名列第一。

此外，根據金管會發布的「本國銀行經理級（含）以上主管人數調查表－按性別區分」報告，花旗台灣經理級以上女性比例高達 63%，在同業間也是名列前茅。

莫兆鴻表示，我們也將保持，並進一步在招募、留任、發展及晉升女性員工上努力。