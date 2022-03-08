俄烏開戰以來 這六檔跨國股票ETF規模大且逆勢增長

俄羅斯與烏克蘭戰爭不斷升級，俄羅斯在2月23日進軍烏克蘭東部，隨後對首都基輔展開連串導彈及空襲，至今雙方進行三輪談判未果，預計3月10日展開第四輪談判；俄烏開戰以來，統計有六檔規模在50億元以上的跨國股票型基金，出現逆勢成長。

俄羅斯在各國制裁壓力下，仍強力推進攻擊，戰事發展已超出外界預期，引發國際油價、原物料價格飆漲，恐慌情緒重挫國際股市；自俄烏戰事以來，不少投資人擔心ETF會不會因淨值急跌導致規模縮水下市，法人建議，挑選中型規模以上且投資題材具有未來性的就不用擔心。

統計跨國股票型基金，規模在50億元以上、且俄烏開戰後規模逆勢成長的有六檔，清一色是以美股及未來科技趨勢為主軸的ETF，包括國泰智能電動車、國泰費城半導體、元大S&P500、統一FANG+、富邦未來車、富邦NASDAQ。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，目前金融市場的激烈波動主要反應戰爭的不確定，俄羅斯及烏克蘭談判週期縮短，表示雙方都想要儘快結束戰事，但在俄羅斯取得理想談判條件前，尚難評估戰事還要延續多久，加上俄羅斯企圖以戰逼和，不惜升級至核威脅，市場避險情緒升高，美股是全球最大股市且股票變現最快，成為投資人的提款機。

袁永騰指出，戰爭屬事件層面的影響，近期彭博仍持續上修美股主要指數今年預估獲利能力，對明年的獲利預估維持不變，並未轉差，有企業獲利支撐的企業，在外部事件平息後，往往是最快回到常軌的標的。