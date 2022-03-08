擁抱數位！滙豐行動銀行全新升級推30秒快速交易
滙豐（台灣）商業銀行（以下簡稱滙豐台灣）今(8)日宣布，全新升級行動銀行App，推出兩大功能 –「檢視投資組合管理」與「買賣海外股票/ETF」，讓投資人隨時隨地只要打開手機，動動手指，就能靈活調整投資組合、進行全球化的資產配置。
滙豐台灣財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如表示，使用手機App投資理財的人數快速增加，滙豐銀升級行動銀行App功能，提供投資人一站式的財富管理智能服務，輕鬆登入，透過手機檢視投資組合的同時，只要30秒，便能享受ETF、美股、港股、外匯等多元投資。
滙豐銀指出，推出的「股票全能通」平台具有三大優勢：
1.美股一股就能投，沒有最低下單金額限制 – 架上提供多達2,000檔投資標的；以TESLA為例，現在不到新台幣25,000元即可當特斯拉股東。
2.美股當日隨買隨賣，資金靈活運用 – 部位買進的當天即可獲利出場，單日無交易次數限制，且賣出成交又可再買進；成交後投資部位即時更新，不需等交割。
3.一站式介面，整合存款與投資 – 同時管理現金和股票部位，而不再是股票放券商，現金放銀行，現在透過滙豐只需要一個帳戶即可搞定！當然也省去匯錢至券商或海外帳戶的繁雜手續與流程，不再面臨資金好不容易到位，但投資點位卻跑掉的窘境。
滙豐銀繼去年第4季推出創新數位開戶平台，主推全程數位無紙化的開戶流程，是台灣第一家提供一站式申請服務的外銀。
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