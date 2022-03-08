第一銀逾六成行員年薪破百萬 今起招募60名MA

據第一銀統計，目前全行現職行員（未含海外當地雇用員工）中，超過6成以上行員年薪都破百萬元，其中儲備幹部（MA）首年的年薪就可上看百萬元，外派年薪更可上看250萬元。

第一銀宣布，今（8日）起開始招募60名MA，MA校園徵才第一站就是台大，由身為台大校友的一銀總經理鄭美玲帶隊前往台大做說明會。

一銀MA招募計畫是從2005年開始至今已邁向18個年頭，每年均吸引近千人報名，主因是MA培訓制度完整、升遷制度快速透明、且薪資福利制度優渥完善所致。

過去一銀17年來已培育370位MA，其中超過50位都已擔任主管職，分布在國內外、及總行單位。

第一銀表示，一銀在全球各地共有41個海外據點居行庫之冠，只要外派年薪就可上看250萬元、就算是國內MA進行首個完整年度，年薪也可上看百萬元。

一銀今年除招募50名一般組MA外，為因應數位金融發展趨勢，首次對外招募10位數位資訊組MA，報名期限從即日起到4月6日止。