第一銀逾六成行員年薪破百萬 今起招募60名MA
據第一銀統計，目前全行現職行員（未含海外當地雇用員工）中，超過6成以上行員年薪都破百萬元，其中儲備幹部（MA）首年的年薪就可上看百萬元，外派年薪更可上看250萬元。
第一銀宣布，今（8日）起開始招募60名MA，MA校園徵才第一站就是台大，由身為台大校友的一銀總經理鄭美玲帶隊前往台大做說明會。
一銀MA招募計畫是從2005年開始至今已邁向18個年頭，每年均吸引近千人報名，主因是MA培訓制度完整、升遷制度快速透明、且薪資福利制度優渥完善所致。
過去一銀17年來已培育370位MA，其中超過50位都已擔任主管職，分布在國內外、及總行單位。
第一銀表示，一銀在全球各地共有41個海外據點居行庫之冠，只要外派年薪就可上看250萬元、就算是國內MA進行首個完整年度，年薪也可上看百萬元。
一銀今年除招募50名一般組MA外，為因應數位金融發展趨勢，首次對外招募10位數位資訊組MA，報名期限從即日起到4月6日止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言