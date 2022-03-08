富蘭克林華美投信將募集「FT臺灣Smart ETF」
富蘭克林華美投信即將在29日啟動募集「FT臺灣Smart ETF」(00905)，追蹤「特選Smart 多因子指數」，透過量化多因子篩選機制把關選股，強調漲時重「勢」，跌時重「質」，打造兼具股息收益與股價成長機會的投資新利器。
特選Smart多因子指數的量化多因子篩選機制，包含品質因子、動能因子、價值因子，透過品質因子監控公司體系的財務體質，透過動能因子抓緊趨勢，聚焦盈利動能，透過價值因子尋找被低估的機會。
特選Smart多因子指數擁有穩定的標的汰換機制，每季定期審核並合理調節持股，降低風險波動，且自2009年以來，每年特選SMART多因子指數股息率均高於台灣加權指數股息率。富蘭克林華美臺灣Smart ETF，屬季配息型ETF，發行價格為每單位10元，入手門檻親民，適合小資族、存股族。
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