富蘭克林華美投信 3月29日開始募集FT台灣Smart ETF
富蘭克林華美投信今(2022)年3月29日將啟動募集FT臺灣Smart ETF(00905)，追蹤特選Smart 多因子指數，透過量化多因子篩選機制把關選股，強調漲時重勢，跌時重質，打造兼具股息收益與股價成長機會的投資新利器。
特選Smart多因子指數的量化多因子篩選機制，包含了品質因子、動能因子、價值因子，透過品質因子監控公司體系的財務體質，透過動能因子抓緊趨勢，聚焦盈利動能，透過價值因子尋找被低估的機會。
特選Smart多因子指數擁有穩定的標的汰換機制，每季定期審核並合理調節持股，降低風險波動，且自2009年以來，每年特選SMART多因子指數股息率均高於台灣加權指數股息率。富蘭克林華美臺灣Smart ETF，屬季配息型ETF，發行價格為每單位10元，是目前台股ETF上相對親民入手的門檻價，適合小資族、存股族透過資金分批布局進行穩健長期投資，打造退休金流。
近年來投資人更加偏好配息型的ETF，進而帶動台股ETF市場更加火熱。從去年以來，台股ETF的申購金額就超過2兆元，總申購金額是台股基金的10倍，台股ETF申購人數也是台股基金申購人數的4倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言