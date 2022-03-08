慶祝三八婦女節 王道銀優惠女性美元活存3.8%高利

慶祝三八婦女節，王道銀行（2897）（O-Bank,2897）推出多項女性專屬產品與優惠，提供女性不同人生階段需求的選擇，包括消費、儲蓄、理財及結婚成家、懷孕生產、進修、創業等，都能在王道銀行找到合適產品；王道銀行希望藉由支持在人生不同階段奮鬥的女性，成為女性消費者最堅強的後盾。

在消費與儲蓄方面，王道銀行推出女性持卡人於婦女節當日刷卡加碼現金回饋活動，只要於3月8日零時起於王道銀行官網登錄成功，即享2022年3月8日當日簽帳金融卡消費不限通路現金回饋加碼3.8%，加計原有現金回饋1%，消費者最高可享4.8%現金回饋，加碼現金回饋上限新台幣100元，限量1,000名；上述登錄成功者，還可再享2022年4月8日至4月21日間活存優惠年利率3.8%，每人優惠存款金額上限為2,000美元。

此外，女性持卡人分別於4月1日及5月1日零時起於王道銀行官網登錄成功，還可於今年4月及5月期間，享全台各遠東百貨、新光三越百貨與momo、PChome網購刷卡消費現金回饋加碼5%，加計原有現金回饋1%，消費者最高可享6%現金回饋；每月加碼現金回饋上限新台幣100元，每月限量前500名。

為支持女性理財與投資，王道銀行也推出機器人理財平台使用費優惠，對於平日家庭工作皆繁忙的女性，機器人理財享有王道銀行經專業大數據運算後的推薦投資組合，對於無暇研究投資的女性是最方便的選擇；只要女性消費者於今年3月8日至5月31日期間新申購機器人理財，即可享今年7月1日至12 月31日期間名下所有機器人理財投資組合的平台使用費5折優惠，優惠後的年費率只需投資組合淨資產總額的0.5%。

王道銀行還提供女性專屬信貸優惠方案，照顧女性自結婚、懷孕、進修、創業等不同階段，包括年利率2.98%起且免綁約的「結婚貸款專案」、提供孕婦首年優惠利率1.38%的「助妳好孕專案」、前三期優惠年利率1.38%的「信貸38專案」，以及符合勞動部微型創業鳳凰貸款資格者的「女力當家信貸專案」，鳳凰貸款者可另享加碼最高新台幣30萬元額度與年利率3.8%優惠。王道銀行希望以實際行動支持女性發揮力量，鼓勵女性勇敢完成人生每一階段的目標與夢想。