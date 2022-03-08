中壽推台、外幣變額年金險 打造退休小金庫

根據內政部最新統計，國內人口持續亮紅燈，已連續兩年自然增加率為負成長；國發會也預估，台灣可能會在2025年邁入超高齡社會註2，在少子化、高齡化雙重影響下，長壽風險已是民眾不可忽視的議題。開發金控（2883）子公司中國人壽建議，提早透過保險，打造退休後的小金庫，是因應平均餘命變長、補強退休準備不足的好策略之一。中壽也推出新台幣、美元兩種幣別的變額年金保險，以滿足累積不同幣別資產需求的民眾選擇。

台灣人口結構持續改變中，未來每5人之中就會有一位超過65歲的長者，許多人都可能活的比自己預期久，因此退休金準備是否充足成為重要課題。尤其退休準備應趁早規劃，絕大多數上班族也都是必須趁著還有工作收入時，為將來沒有工作收入時的生活費用做準備，因此選擇具有退休規劃功能之金融商品，才能降低退休金準備不足的風險。

有鑑於此，中壽持續協助民眾規劃退休金，推出「中國人壽彰彰富利變額年金保險」、「中國人壽彰彰富利外幣變額年金保險」兩張保單，主要具備三大特色：(一) 保單幣別提供新台幣及美元，保戶可視幣別需求選擇。(二) 第四保單週年日起，即可年年享加值回饋金0.5%投入帳戶，持有愈久回饋愈久。 (三)保單管理費每月僅收取0.25%，且只會在第一保單年度收取，滿一年後即無保單管理費。

中壽也提醒，雖然通膨風險升溫，但保險應做為長期資產配置的規劃工具，且保單帳戶價值會隨所選擇的投資標的績效波動，民眾應自負投資盈虧的風險，因此呼籲須按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合需求的效果。