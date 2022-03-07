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唯恐捲入俄烏戰爭 波蘭：不會送戰機給烏克蘭

外資大砍台積電 這些壽險集團券商受託買超受關注

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

俄烏戰事擴大升高通膨隱憂，台股今天重挫逾3%，外資大砍護國神山台積電（2330）近6萬張，國安基金操盤手、執行秘書阮清華表示，今天台股量能放大不少，顯示進場撿便宜承接者眾，台股基本面佳，投資人要有信心。

外資今天瘋狂賣超台股822億元，台積電是重心，趁機逢低承接的買盤又是來自哪裡？

根據統計，今天受託買超券商，並非以公股券商為主，單日受託買超進入前15大屬公股的只有土銀、台銀與華南永昌證券等三家，反倒是民營的國泰證券連同分公司一共就佔了15大受託買超券商的三分之一，包括國泰證券總公司以及敦南、館前、台中、板橋等分公司，受託買超台積電的張數分別從1,000多張到400多張不等。富邦證券則是總公司與建國分公司分別受託買超台積電2,000多張、400多張。

其他受託買超較多、進15大的券商，則都是單一據點入榜，沒有像國泰、富邦同時有總、分公司多據點進榜。國泰、富邦多據點受託買超台積電，是否可能有部分買單來自其集團相關壽險，也受到市場關注。

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