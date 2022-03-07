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新台幣28元成新常態？央行壽險業都鬆口氣 升息無後顧之憂

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣示意圖。資料照／記者杜建重攝影
新台幣示意圖。資料照／記者杜建重攝影

俄羅斯入侵烏克蘭，遭歐美祭出一系列的制裁措施，國內壽險等金融業的海外投資意外受累、對俄羅斯的曝險面臨需增提預期信用損失的窘境，但金融圈主管說，幸好新台幣匯率在2月與3月初均維持貶值趨勢，匯價出現「28」元成為新常態的可能性，海外投資受惠於新台幣匯兌利益，暫可彌補對俄曝險造成的潛在損失。

大型國銀主管還說，新台幣匯率近期趨貶，除有助金融業海外投資獲得匯兌利益外，正在考量升息時機點的中央銀行想必也鬆了一口氣，因為調升利率最大的憂慮就是資金移動，意即央行升息會吸引外資大舉流入、助長新台幣匯率的升值氣焰，近期新台幣匯率趨貶，讓央行啟動升息更無後顧之憂。

央行資料顯示，今年以來美元指數暴漲3.33%，過去一直維持強勢的新台幣匯率，今年至今（7）日為止已翻貶1.98%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元更弱，今年貶值幅度高掛在3.12%，星元也下挫0.76%；人民幣則是登上「最強亞幣」寶座，今年對美元維持升勢，幅度為0.96%，具避險概念的日圓僅微幅升值0.09%。

對於新台幣匯率28元是否為今年的新常態？大型國銀主管指出，今年第1季確實有機會，但這並不代表，接下來一整年，新台幣匯率都沒有機會重返27字頭，因為聯準會升息後，台灣央行也可能跟進升息，只是時間是早還是晚而已。一旦國際情勢穩定下來，台灣央行又升息，在經濟基本面維持「優等生」前提下，外資仍有機會回心轉意、重返台灣。

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