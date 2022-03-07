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國際婦女節將至 PChome 24h推WOWMAN DAY促銷活動

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

國際婦女節到來，電商業者紛推促銷專案，PChome 24h購物推出「WOWMAN DAY」下殺28折起，祭出最WOW的強檔活動，於品牌旗艦館打造「WOW系女子圖鑑」，盤點最受女生歡迎的一線品牌，強打3C筆電、質感家電、日系居家、美妝保養等商品特促，同時開設「WOW！週三好物」、「WOW ! 情人節等到你」等限時開搶專區，即日起-3月14日，搭配信用卡、供應商大做促銷。

PChome 24h購物引領新興女力趨勢，喊出「WOWMAN」精神，因女性自我寵愛盛況興起，帶動「悅己型她消費」漸成主流，站上女性購物型態也轉變為犒賞自己獲得滿足，替代過往有需求才進行採購的行為。綜觀全站逾1,300萬會員，女性以30歲以上客群為大宗，占整體女性消費者比重約8成，近期搶搭春季彩妝與換季保養兩大話題熱潮，包括18-24歲、25-30歲兩大女性客群成長顯著。

Pchome 24h進一步分享站上三大「WOW系女力世代」消費趨勢，包括18-24歲年輕女性，集中於學生族群與初入職場的新鮮人，愛打扮，追求「平價流行」 ，最愛韓國彩妝、聯名款簡約飾品；25-30歲小資族出社會已有4-5年，有經濟基礎，建立個人品味風格，採「精緻化」購物，關注抗老醫美保養、美容家電；30歲以上的輕熟女採購清單橫跨眾多類別，是消費行為涉獵最活躍的族群，具經濟能力，相對年輕族群可採購更為高單價的商品，以「輕奢享受型」消費為主，偏好質感家居、時尚精品、影音娛樂。

家電 PChome

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