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陽信銀前二月每股賺0.3元 獲利持續穩健成長

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

陽信銀行延續年初成長動能，據該行自結資料顯示，今(2022)年前二月累計稅前淨利9.2億元，年增18%，稅前每股盈餘0.30元，相較去年同期成長10%。2月份雖受限工作天數較少影響，單月盈餘仍較去年同期增加19%，單月稅前淨利達4.47億元，2月份單月及累積獲利皆再締同期新猷。

另截至2月底總資產6,550億元、淨值386.5億元，分別較去年同期上升7%、6%；逾放比0.16%、備抵呆帳覆蓋率952.58%，維持良好的資產品質。

面對近期國內外經濟情勢多變，陽信銀行表示，將持續調整存放款結構、嚴控授信品質、強化消費金融，並配合拓展理財、信託及外匯等策略，今年獲利可望維持成長趨勢。

為推展數位金融服務，陽信銀行推出「台灣行動支付APP」天天消費樂享10%回饋優惠，今年6月底前使用「台灣行動支付APP」綁定陽信信用卡支付，除一般感應消費2%回饋外，陽信銀行再加碼8%回饋；首次綁定及累積消費次數達門檻，皆額外加贈100元，提供好康安心的消費管道，詳情可參陽信銀行官網。

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