永豐攜手成大 培育學子開拓永續視野

永豐銀行攜手國立成功大學培育未來領導人才，本（110）學年度獎助學金評比首次以「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）」為面試核心題組之一，鼓勵學子關懷永續、開拓視野；永豐銀行表示，為協助表現優異或經濟弱勢的青年專注學業，2017年起啟動「國立成功大學永豐商業銀行傑出人才獎助學金」計畫，以三年為一階段、每階段投入逾千萬元；本學年度除成績評量外，面試時首次以SDGs為題，鼓勵學子思考自身專業結合永續發展。上周五（4日）頒獎典禮由永豐銀行總經理莊銘福及成大校長蘇慧貞共同出席。

成大獎助學金計畫專注三大面向－跨域專業、永續發展與培植國際生，除金融、管理或電機資訊學院外，同步協助醫學、生物科技、社會及各類文理工類學子；永豐銀行指出，本學年度獎助學金面試評比學子的國際觀、學習力、逆境領導與價值觀，同時將SDGs議題納入題組，例如，個人專業或興趣與全球永續發展的關聯性，或面對氣候變遷風險的因應作為等，鼓勵學子多元學習。

永豐銀行表示，依循母公司－永豐金控於2018年設立「永續發展委員會」時提出誠信篤實、財富永傳、環境永續及社會共榮四大永續使命，及2019年聚焦消弭不平等、減緩與調適氣候變遷、促進共榮成長三大永續承諾，銀行以具體行動投入弱勢關懷、環境保護與公益活動，落實永續治理並連結SDGs，善盡企業社會責任。

永豐銀行攜手成大辦理獎助學金，本學年度近五百名優秀學子申請、人數逐年增加；永豐銀行表示，獎學金每年頒予研究生及大學生共35名，助學金則為本地生與外籍生共25名，金額各5至10萬元，協助學子將時間用於跨領域學習、寒暑期實習或參與各項實驗及專案，累積全方位求學生涯經驗並接軌實務，成為具備永續視野的未來人才。