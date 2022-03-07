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熱錢奔逃、股匯雙殺 匯市爆天量重貶1.35角收28.25元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
新台幣今日以28.16元開出，盤中最高28.15元，最低28.299元。路透
新台幣今日以28.16元開出，盤中最高28.15元，最低28.299元。路透

俄烏戰爭引發通膨疑慮，國際油價大漲，熱錢新興市場逃出，台北股匯今（7）日上演雙殺行情，匯市更是爆出天量，終場重貶1.35角，以28.25元作收，台北外匯經紀公司成交量達25.3億美元。

今日上午新台幣以28.16元開出，盤中最高28.15元，最低28.299元。

俄烏戰爭持續，歐美考慮祭出石油禁運制裁，油價聞訊飆漲，通膨疑慮再次升溫，今日台股開低，一度重挫600點，收在17,178.69點，下跌557.83點，為史上第八大單日跌點，並跌破年線，成交量4,567.83億元；三大法人賣超864.21億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超822.39億元，投信買超76.26億元，自營商賣超（合計）118.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.75億元，自營商（避險）賣超81.33億元。

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