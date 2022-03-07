富達調查：七成台灣女性認為自己經濟獨立

富達國際今天發布「2022年全球女性投資理財調查」，結果顯示逾七成（72%）台灣女性認為自己經濟獨立，比率為所有調查地區最高，也與持相同看法的台灣男性（71%）相近，且女性期望在38歲即實現經濟獨立，較男性期望提前3年。

這是富達國際連續第三年進行調查，關於經濟獨立的定義， 台灣女性普遍認為是「擁有個人收入且不必依賴他人的財務支持」（69%）、「擁有足以應付日常開支的個人收入」（57%）、以及「有能力為自己的人生作出選擇」（48%）。然而，即使有七成台灣女性認為自己經濟獨立，調查也發現，僅約四成（43%）受訪女性表示對自己的投資決策有信心、僅約三成（33%）有信心可以達成自己的財務目標。

此外，受訪台灣女性視「退休後有能力照顧自己」（96%）、「擁有個人財務安全感」（94%）及「開始儲存退休金」（94%）為主要人生目標。受訪台灣女性也表示，生活成本過高（39%）、欠缺就業保障（33%）、及收入水平低（32%），是實現經濟獨立的三大障礙。

富達國際基金經理人夏苔耘說：「儘管兩性收入差距不論在台灣或其他受訪地區仍為普遍現象，我們樂見大部分台灣女性認為自己經濟獨立，且較男性期望更早實現經濟獨立的目標。除了薪資水準不一致，調查也反映出兩性對於投資態度的差異，進一步造成兩性退休儲蓄的差距。積極的財務規劃和長期投資可說是協助女性實現經濟獨立的重要一環，鼓勵女性可以勇敢地踏出這一步，並適時尋求專業建議。」

從理財態度和行為來看，表示會積極管理個人財務的台灣女性占59%，比率較男性的65%低；另有六成女性表示理財方式以儲蓄或投資風險最低的產品為主，而持相同理財態度的男性則占56%；僅36%女性認為自己適合投資，比率明顯低於持相同看法的男性（48%）。除了收入的不平等，理財態度和行為可能成為兩性財富差距的重要因素。