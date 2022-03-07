女性專屬保障多！金管會提投保前注意8大重點不踩雷
明（8）日是一年一度的國際婦女節，金管會提醒，女性族群在忙碌於家庭及職場之餘，別忘了定期檢視自身保險保障缺口，並針對市場上推出專屬女性的保險商品，建議民眾在投保前，可先確實檢視8項重點，避免日後衍生爭議。
金管會表示，女性族群除了可投保一般人壽、傷害、健康或年金保險外，也可適時投保專屬女性的保險商品，不僅能補足自身的保障，同時也能給自己更完善的照顧。
目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般的醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等，各家保險公司設計的保險商品內容不同，婦女同胞們可視自身需求選擇投保。
由於該類保險商品內容多元，金管會提醒，民眾應於投保前應先檢視8項重點，包括保障內容、給付條件、各類疾病名詞的定義、投保年齡限制、除外責任範圍、等待期間天數等重要事項外，也應針對該類保險特性，了解自身有無家族病史、能否負擔保費等。
金管會指出，民眾在投保前，可向保險公司索取保單條款樣張，充分了解想要投保的保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品，以避免日後衍生爭議。
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