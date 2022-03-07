企業能否繼續立足的重要關鍵 Google、美光都已在做

「多元共融，是企業必要的長期投資」，女人迷創辦人暨執行長張瑋軒堅定的說。Womany 女人迷今（7）日公布「2022職場DEI大調查」，調查發現96%民眾視DEI為加入企業關鍵因素，但僅36.9%未感受職場不平等，職場滿意度更只有5.28不及格（滿分10分）。

DEI為多樣化、平等性、包容性（Diversity、Equity、Inclusion）的縮寫，是近年來許多跨國企業的發展核心，包含Google、美光、渣打、Yahoo、百健此次都一同響應。

女人迷此次募集1,962份有效問卷，超過六成民眾表示組織內會容忍年齡、性別、種族等玩笑。最常見的職場偏見前三名為性別偏見 （57.3%）、年齡偏見（50.9%）、身體外貌偏見（41%）。除了被認為女性就應該做雜事，讓男性做主要決策者外，更有民眾表示曾因懷孕遭到刁難，又因需兼顧家庭無法配合經常性加班失去晉升機會。

對此現狀，張瑋軒表示，多元共融的職場環境，即是讓每個人都能擁有同等發揮空間。不讓女性因生育需求失去職場競爭力，也讓過往刻板印象中需賺錢養家的男性能有同等陪伴家庭的時間。

Google台灣業務總監暨Women@共同負責人吳嘉怡也表示，在Google不管男女員工都享有18週的帶薪產假，以實際政策落實性別平等。

此外，女人迷此次也針對「職場安全感」進行調查，在滿分10分的標準下，工作滿意度平均僅5.28，且只有7.5%的民眾表示「完全可以」在工作環境中說出自己的看法，有高達94%表示曾在職場感受到格格不入，包括：因年紀小被看不起，或因年紀大還未婚被說很糟糕等。Yahoo亞太區人力資源部資深總監林妏怡表示，Yahoo內部針對多元議題成立多個資源團體，讓員工能在需要時取得相對應的協助，並感受共融與歸屬感。

針對職場落實DEI的狀況，調查則顯示，不到二成民眾表示所屬組織有DEI相關政策。但，也有許多知名企業以領頭羊之姿加入「多元共融」行列，聯合利華台灣香港永續發展暨企業傳播事務資深經理尤慈霞表示，聯合利華台灣長期支持女性員工的職場機會，甚至台灣女性經理人比例已高達60%，高於全球平均，同時賦能身心障礙與LGBTQI+員工。

渣打銀行人資長暨多元共融委員會主席陳瑋芝認為，公司內成立多元共融委員會，在支持性別、弱勢平等上扮演著催化者的關鍵角色，對於落實DEI企業文化有非常大的幫助。而台灣百健總經理田穎穎則表示，百健透過舉辦LGBTQI+「無意識偏見講座」以及生殖權益的「生平行動」論壇，以行動支持性別平等，打造多元共融的職場環境。美光科技北亞區人力資源處長劉素齡更表示，創建人人都可以貢獻的文化是美光科技持續成長的關鍵，在去年新鮮人雇用中，有高達40%受僱者是女性，美光科技持續透過落實多元共融職場，提高STEM女性人才比例。

女人迷創辦人暨執行長張瑋軒指出，近年來企業開出的職缺比例遠高於投入職場人數，單靠高薪已無法滿足人才市場需求，如何提供更有發揮空間的舞台、以DEI職場環境培養多元化人才，將是企業未來十年能否繼續立足市場的重要關鍵。