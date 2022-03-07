熟齡女性看過來！ 保險規劃三面向不可少

近來韓劇《三十九》刻畫三個年近40都會女性的歡笑與淚水，不禁讓人反思若面臨罹患重病或單身未婚時可能出現的狀況。壽險業者建議，熟齡女性可從退休、意外與失能、醫療保障三大面向進行保險規劃，讓「奔四之路」走得更踏實。

遠雄人壽（5859）表示，將要踏上「奔四之路」的熟齡女性，通常有一定的工作與經濟能力，清楚自己的需求在哪裡、知道該怎麼做；但為了讓每一步走得更踏實，建議可用保險保障，基本上可從三大面向著手，才能照顧好現在的自己，預先規劃未來需求。

首先在退休規劃方面，不論是已婚或未婚，遠雄人壽指出，「不成為家人的負擔，做好自己的退休準備」是熟齡女性應具備的退休準備態度，建議應將打造退休後現金流，作為退休規劃主軸，可選擇利率變動型壽險，當宣告利率大於預定利率，有機會提供保戶增額回饋分享金。

另外，若沒時間研究市場的人，也可選擇由專家代操作的類全委投資型保單，透過每月撥回及額外加碼機制，為自己規劃合理穩健的現金流。

第二為「意外與失能」規劃方面，除了未來生活費來源，熟齡女性也要考量意外事故與失能風險，對自身健康與經濟帶來的影響。遠雄人壽建議，可選擇有意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外失能保險金、意外失能扶助保險金的意外險保單，轉嫁突發風險。

不僅如此，最好注意保單是否有豁免保險費的功能，減緩失能發生後的經濟負擔。若熟齡女性有預算上的考量，也可以選擇以附約投保的意外傷害險，享保障同時保費更精省。

第三為「醫療保障」，實支實付搭配癌症險，疾病不僅會拖累個人心智，也會影響生活品質，遠雄人壽建議，可以實支實付型的住院醫療險作為個人醫療保障的基礎，填補健保不給付自費項目的花費，讓治療品質更如心所願，投保時可選擇理賠能使用副本收據的險種為先；面對突然的重大疾病如癌症，則可透過定期癌症險，以一次給付保險金強化特定時期的保障。