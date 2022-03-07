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遠雄人壽籲熟女善用保險 奔四之路更踏實

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

迎接國際婦女節，遠雄人壽（5859）今(7)日表示，近來大勢韓劇《三十九》，刻畫三個年近40的都會女性各式各樣的歡笑與淚水，也帶出女性在40歲關卡，面臨與青春少艾時期不同的人生挑戰與目標，讓許多追劇的熟齡女性心有戚戚焉。

民眾除了欽羡劇中角色彼此扶持的友情，也反思自己若遇到跟她們一樣的情況，例如罹患重病或單身未婚時，可能會面臨的情境，以及該提早進行的規畫。

遠雄人壽表示，將要踏上「奔四之路」的熟齡女性，通常有一定的工作與經濟能力，清楚自己的需求在哪裡、知道該怎麼做；但為了讓每一步走得更踏實，建議可用保險保障，照顧好現在的自己，預先規劃未來需求。基本上可從三大面向來規劃。

退休規畫：不成為家人的負擔，預先打造退休後合理穩健現金流。

不論是已婚或未婚，「不成為家人的負擔，做好自己的退休準備」是熟齡女性應具備的退休準備態度，建議應將打造退休後現金流，作為退休規畫主軸，可選擇利率變動型壽險，當宣告利率大於預定利率，有機會提供保戶增額回饋分享金。

另外，若沒時間研究市場，也可選擇由專家代操作的類全委投資型保單，透過每月撥回及額外加碼機制，為自己規劃合理穩健的現金流。

意外與失能：意外身故、失能保障要預防，附約意外傷害險保費享精省。

除了未來生活費來源，熟齡女性也要考量意外事故與失能風險，對自身健康與經濟帶來的影響。建議可選擇有意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外失能保險金、意外失能扶助保險金的意外險保單，轉嫁突發風險。

另外，最好注意保單是否有豁免保險費的功能，減緩失能發生後的經濟負擔。若熟齡女性有預算上的考量，也可以選擇以附約投保的意外傷害險，享保障同時保費更精省。

醫療保障：實支實付搭配癌症險，醫療品質不縮水守護自己的未來。

疾病不僅會拖累個人心智，也會影響生活品質，建議可以實支實付型的住院醫療險作為個人醫療保障的基礎，填補健保不給付自費項目的花費，讓治療品質更如心所願，投保時可選擇理賠能使用副本收據的險種為先。

面對突然的重大疾病如癌症，則可透過定期癌症險，以一次給付保險金強化特定時期的保障，守護自己的未來，綻放更美麗的樣貌。

保險金 退休

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