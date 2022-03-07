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中壽推變額年金 協助規劃退休

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
中國人壽建議，妥善運用保險，防範退休準備不足。中國人壽/提供
中國人壽建議，妥善運用保險，防範退休準備不足。中國人壽/提供

中國人壽今(7)日表示，根據內政部最新統計，國內人口持續亮紅燈，已連續兩年自然增加率為負成長；國發會也預估，台灣可能會在2025年邁入超高齡社會，在少子化、高齡化雙重影響下，長壽風險已是民眾不可忽視的議題。

中國人壽建議，提早透過保險，打造退休後的小金庫，是因應平均餘命變長、補強退休準備不足的好策略之一。

台灣人口結構持續改變，未來每五人就會有一位超過65歲的長者，許多人都可能活的比自己預期久，退休金準備是否充足成為重要課題。尤其準備應趁早規劃，絕大多數上班族也都是必須趁著還有工作收入時，為將來沒有工作收入時的生活費用做準備。

中國人壽表示，選擇具有退休規畫功能的金融商品，才能降低退休金準備不足的風險。

中國人壽持續協助民眾規劃退休金，推出彰彰富利變額年金保險、彰彰富利外幣變額年金保險兩張保單，具備三大特色。

一、保單幣別提供新台幣及美元，保戶可視幣別需求選擇。

二、第四保單周年日起，即可年年享加值回饋金0.5%投入帳戶，持有越久回饋越久。

三、保單管理費每月僅收取0.25%，只會在第一保單年度收取，滿一年後即無保單管理費。

中國人壽也提醒，雖然通膨風險升溫，但保險應做為長期資產配置的規畫工具，且保單帳戶價值會隨所選擇的投資標的績效波動，民眾應自負投資盈虧之風險，呼籲須按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合需求的效果。

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